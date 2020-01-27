Авиакатастрофа: Ariana Airlines отрицает, что это был их самолет

Иллюстративное фото: Ariana Afghan Airlines/Facebook

Руководители государственной авиакомпании Ariana Afghan Airlines опровергают информацию о том, что самолет их компании разбился. Об этом пишет Reuters.

Исполняющий обязанности гендиректора Мирвайс Мирзаквал рассказал агентству, что авиакатастрофа была, но самолет не принадлежит Ariana Afghan Airlines, и с двумя рейсами, осуществляемыми сегодня компанией - из Герата в Кабул и из Герата в Дели - все в порядке.

Ранее три высокопоставленных чиновника афганского правительства заявили, что один из самолетов авиакомпании потерпел крушение в афганской провинции Газни. По предварительным данным, на борту лайнера, выполнявшего рейс из Кабула в Герат, находились 83 человека.

Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.

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