Авиакатастрофа: Ariana Airlines отрицает, что это был их самолет

Руководители государственной авиакомпании Ariana Afghan Airlines опровергают информацию о том, что самолет их компании разбился. Об этом пишет Reuters.
Исполняющий обязанности гендиректора Мирвайс Мирзаквал рассказал агентству, что авиакатастрофа была, но самолет не принадлежит Ariana Afghan Airlines, и с двумя рейсами, осуществляемыми сегодня компанией - из Герата в Кабул и из Герата в Дели - все в порядке.
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