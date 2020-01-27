В Афганистане разбился самолет: на борту было 83 человека

Иллюстративное фото: Ariana Afghan Airlines/Facebook

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В Афганистане разбился самолет государственной авиакомпании Ariana Afghan Airlines. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление местных властей.

Лайнер упал в провинции Газни в центральной части страны.

По предварительным, на борту лайнера, выполнявшего рейс из Кабула в Герат, находились 83 человека, уточняет The Mirror. Спасатели пока не добрались до места авиакатастрофы.

По словам одного из чиновников, количество пострадавших и жертв пока неясно. Первыми к упавшему самолету прибыли боевики Талибана, которые попытались ликвидировать возникший на месте падения самолета пожар.

Сама авиакомпания позже опровергла у себя в Facebook сообщение об аварии их самолета, поскольку все лайнеры авиакомпании - на месте и в рабочем состоянии.

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