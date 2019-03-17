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17.03.2019, 10:11

Авиакатастрофа в Эфиопии: расшифрован черный ящик Boeing 737 MAX

Авиакатастрофа в Эфиопии: расшифрован черный ящик Boeing 737 MAX - Фото
Фото: EPA

Французские эксперты аудиофайлы не прослушивали

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Эксперты французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) расшифровали данные бортового речевого самописца Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате крушения которого в Эфиопии погибли 157 человек. Об этом говорится в Twitter организации.

Записи речевого самописца (CVR) были переданы эфиопской группе по расследованию причин аварии. Уточняется, что сами эксперты аудиофайлы не прослушивали.

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Также в BEA отметили, что работа над расшифровкой данных параметрического черного ящика (DFDR) продолжится в воскресенье.

11 марта сообщалось, что цифровой регистратор полетных данных (DFDR) и диктофон из кабины пилотов (CVR) ET302 были найдены на месте крушения.

10 марта 2019 года в катастрофе вблизи эфиопского города Дэбрэ-Зэйт погибли граждане 35 стран, среди них - семья депутата из Словакии и политик из Сицилии, а также 19 сотрудников ООН. На борту были 149 пассажиров и 8 членов экипажа. Они летели рейсом из Аддис-Абебы (Эфиопия) в Найроби (Кения). 

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Теги: Boeing 737 MAX 8, авиакатастрофа, самолет, черный ящик, Эфиопия
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