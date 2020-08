Авиакатастрофа в Индии. Пассажирский самолет разломился при посадке: видео

Сегодня, 7 августа, в Индии потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Air India Express. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, при посадке в южном городе Каликут (также известен как Кожикоде) штат Керала, самолет, прилетевший из Дубая, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разломился на две части. В это время шел ливень – в Индии сейчас сезон дождей.

По данным полиции, по меньшей мере, два человека, в том числе пилот, погибли и 35 получили травмы.

В заявлении министерства гражданской авиации говорится, что на борту находился 191 человек.

Спасательные работы продолжаются, на месте происшествия работают аварийные службы, возникновения пожара удалось избежать.

Авиакомпания сообщила, что на борту рейса IX-1344, когда он потерпел крушение, находились 184 пассажира, в том числе 10 малолетних детей, и шесть членов экипажа, включая двух пилотов.

Генеральное управление гражданской авиации (DGCA) заявило, что самолет Boeing-737 упал и разломился надвое после заноса с конца взлетно-посадочной полосы. На изображениях, опубликованных индийскими СМИ, видно, что самолет разбит на две части.

Deeply shocked by the tragic crash landing of the #AirIndia aircraft on runway in Kozhikode.

