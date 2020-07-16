В горах Турции разбился самолет-разведчик: семеро погибли
Причины крушения пока не выяснены. В этом регионе турецкие силовики много лет ведут борьбу с курдскими военизированными формированиями
В ночь на 16 июля в горах на востоке Турции погибли семь военных: их самолет с регистрационным номером EM-809 потерпел крушение во время разведывательного полета в провинциях Хаккари и Ван. Об этом пишет Sabah со ссылкой на данные министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу.
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Чиновник уточнил, что самолет разбился на горе Артос на высоте около 670 метров. Это недалеко от озера Ван.
Самолет-разведчик вылетел из аэропорта Ван-Ферит-Мелен в 18:34, последний сеанс связи с пилотами был в 22:32 по местному времени, когда он находился в Башкале. Транспорт исчез с радаров через 13 минут после этого. Что стало причиной крушения, выясняется.
В этом районе и южнее силы безопасности Турции много лет, в основном с 1984 года, борются с военизированным крылом Рабочей партии Курдистана, которая выступает за автономию на большей части преимущественно курдского юго-востока страны. В ходе конфликта погибли более 40 000 человек.
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