Катастрофа в Шереметьево. Появилось новое видео горящего лайнера Superjet 100

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Следствие в РФ считает, что вина за трагедию - на командире лайнера: "Сведения опровергают его версию о возможной неисправности воздушного судна"

Появилось новое видео финальных секунд аварийной посадки самолета Sukhoi Superjet 100 рейса Москва–Мурманск в мая прошлого года, который загорелся после касания полосы. Его выложили в YouTube Следственного комитета РФ.

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На кадрах из терминала видно, как горящий лайнер останавливается, выбрасываются трапы, по которым спускаются и бегут прочь пассажиры.

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Командира воздушного судна RRJ-95B Дениса Евдокимова СК РФ обвиняет в грубой и неправильной посадке. Ему грозит до пяти лет принудительных работ или до семи лет тюрьмы.

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Теги: авиакатастрофа, самолет, Sukhoi Superjet, аэрофлот, шереметьево, Superjet 100, суперджет, SSJ-100
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