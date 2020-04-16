Катастрофа в Шереметьево. Появилось новое видео горящего лайнера Superjet 100

Появилось новое видео финальных секунд аварийной посадки самолета Sukhoi Superjet 100 рейса Москва–Мурманск в мая прошлого года, который загорелся после касания полосы. Его выложили в YouTube Следственного комитета РФ.
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На кадрах из терминала видно, как горящий лайнер останавливается, выбрасываются трапы, по которым спускаются и бегут прочь пассажиры.
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Командира воздушного судна RRJ-95B Дениса Евдокимова СК РФ обвиняет в грубой и неправильной посадке. Ему грозит до пяти лет принудительных работ или до семи лет тюрьмы.
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