Шереметьево опубликовал хронологию катастрофы Superjet 100

Трагедия в Шереметьево (фото - ЕРА)

Московский аэропорт Шереметьево опубликовал поминутную хронологию катастрофы самолета Superjet 100 рейса SU-1492, который загорелся во время аварийной посадки 5 мая.

В начале сообщения отмечается, что пожарные расчеты и спасатели аэропорта "прибыли на место происшествия через 1 минуту с опережением государственных нормативных требований".

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Хронология выстроена по материалам данных производственных систем, радиоданных переговоров (время – московское).



18:02 – Рейс SU1492 авиакомпании Аэрофлот вылетел по маршруту "Москва. Шереметьево – Мурманск".



18:12 – Командир ВС доложил диспетчеру ОрВД о возврате в аэропорт вылета по причине отказа радиосвязи.



18:13 – КВС повторно доложил диспетчеру ОрВД о потере радиосвязи и дополнительно о потере автоматического управления ВС.



18:14 – Руководитель полетов ОрВД сообщил сменному начальнику аэропорта Шереметьево о возврате с воздуха рейса SU1492. По докладу КВС, причина - отказ радиосвязи и потеря автоматического управления ВС, заход и посадка ВС происходят в штатном режиме.



18:30 – Посадка ВС на ИВПП 24L. После посадки произошло возгорание ВС.



18:31 – Руководителем полетов ОрВД объявлена тревога.



18:31 – Выпущены аварийные трапы, производится эвакуация пассажиров из самолета силами экипажа.



18:32 – Прибытие первого пожарного расчета аварийно-спасательной команды аэропорта Шереметьево (далее – АСК), начало тушения ВС.



18:32 – Прибытие второго пожарного расчета АСК, спасение и эвакуация пассажиров и членов экипажа силами АСК Шереметьево.



18.33 – Прибытие дополнительных 4-х расчетов АСК.



18:35 – Спасатели АСК аэропорта вошли в горящий борт.



18:48 – Пожар на ВС полностью потушен.



Сообщается также, что было задействовано 26 спасателей на 6 аэродромных пожарных автомобилях, один дополнительный резервный АПА использовался для создания резерва огнетушащего состава, один автомобиль газодымозащитной службы, четыре кареты скорой помощи, 73 тонны огнетушащего состава из них 6,5 тонн пенообразователя.

Ранее сегодня была опубликована полная расшифровка переговоров диспетчеров московского аэропорта Шереметьево с пилотами самолета Superjet 100.

5 мая в 18:30 в московском аэропорту Шереметьево произошла катастрофа: самолет Аэрофлота Sukhoi Superjet 100, который направлялся в Мурманск, совершил аварийную посадку и загорелся. Погиб 41 человек из 78-ми находившихся на борту. В самолете были трое несовершеннолетних и 5 членов экипажа. Эвакуированы 33 пассажира и 4 члена экипажа.