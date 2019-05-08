Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
08.05.2019, 10:53

Трагедия Superjet 100: появились переговоры пилотов и диспетчеров

Трагедия Superjet 100: появились переговоры пилотов и диспетчеров - Фото
Фото - ЕРА

Пилот российского пассажирского лайнера сообщил, что в судно попала молния, после чего запросил аварийную посадку

Реклама
Реклама

Российский пропагандистский телеканал РЕН ТВ опубликовал полную расшифровку переговоров диспетчеров московского аэропорта Шереметьево с пилотами самолета Superjet 100 рейса SU-1492, который загорелся  во время аварийной посадки 5 мая.

В аварии погиб 41 человек: они погибли от огня или задохнулись в хвостовой части салона.

Реклама

Пилот: Шереметьево. Вышка. Аэрофлот 1492. Как слышите?

Пилот: Шереметьево. Вышка. Аэрофлот 1492.

Диспетчер: Говорите.

КВС: Pan-Pan, Pan-Pan, Pan-Pan! Рабочее гнездо. Аэрофлот 1492. Москва подход. Москва подход. Просим возврат. 1492, потеря радиосвязи и самолет горит в молнии.

Диспетчер: Аэрофлот 1492. СИЮ. Снижайтесь. Эшелон 8080 (восемь ноль восемь ноль).

Пилот: Снижаюсь 80. Аэрофлот 1492.

Диспетчер: Аэрофлот 2319 (другой борт — прим. ред.), влево курс 060.

Пилот: Алло, 1492 курс 057, снижаемся 80

Диспетчер: Аэрофлот 1492, подтверждаю. Снижайтесь эшелон 80 и сохраняйте.

Пилот: Снижаемся и сохраняем эшелон 080. Аэрофлот 1492.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, есть возможность по общему каналу связи работать?

Диспетчер: Аэрофлот 1492, снижайтесь эшелон 70.

Пилот: Аэрофлот 1492. Москва подход.

Пилот: Аэрофлот 1492, 70 снижаемся.

<...>.

Диспетчер: Аэрофлот 1492 снижайтесь эшелон 60. Работает сектор Шереметьево круг.

Диспетчер, работавший с экипажем на подходе к аэропорту, передал сопровождение своим коллегам. Уже им летчик сообщил о том, что не может с первого раза зайти на посадку.

Пилот: Снижаемся 60. Шереметьево круг. Аэрофлот 1492

<...>

Пилот: Аэрофлот 1492. Эшелон 60

Диспетчер: Аэрофлот 1492. Эшелон 60, здравствуйте! Вправо курс 140 снижайтесь.

Пилот: 900 вправо 140. Аэрофлот 1492

Диспетчер: Аэрофлот 1492. Вправо курс 160. Какая-нибудь помощь необходима будет?

Пилот: Вправо 160. Нет, пока все нормально. Штатно. Аэрофлот 1492.

Диспетчер: Только проблемы со связью, вас правильно понял?

Пилот: Связь и потеря автоматического управления самолетом.

Диспетчер: Вас понял.

Пилот: Аэрофлот 1492. Вправо курс 180. Снижение через 600 метров.

Диспетчер: Аэрофлот 1492 на курсе 190. Заход у стенки, полоса 24. Снижение разрешил.

Диспетчер: 190 Заход разрешили. Аэрофлот 1492.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, продолжайте вправо курс, подходИте к точке eko 39.

Пилот: Аэрофлот 1492, прошу орбиту. Мы не готовы к заходу.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, вас понял. Курс 350 возьмите вправо.

Пилот: Курс 350 вправо, Аэрофлот 1492

Диспетчер: Аэрофлот 1492, через сколько будете готовы к заходу?

Диспетчер: Аэрофлот 1492, вправо курс 090, подскажите, когда будете готовы к заходу?

Диспетчер: Аэрофлот 1492, подскажете, как будете готовы к заходу? Не слышно вас было.

Пилот: Подскажем, Аэрофлот 1492.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, вправо курс 110, если необходимо, то можем вам под линию заход сделать.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, вправо курс 170.

Пилот: вправо 170, Аэрофлот 1492.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, готовы к заходу?

Пилот: Да.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, для информации, от торца азимут 63, удаление 26.

Пилот: Приняли, Аэрофлот 1492.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, если планируете заходить курсовой, то необходимо взять влево градусов 20.

Пилот: Возьму.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, как будете заходить? Визуально или по ILS (наиболее распространенная в авиации радионавигационная система захода на посадку по приборам — прим. ред.)?

Пилот: Заход по ILS, Аэрофлот 1492.

Диспетчер: Аэрофлот 1492. Вас понял, заход ILS, 24 левая, вам разрешил, азимут 62, удаление 20 с торца.

Пилот: Понял.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, азимут 63, удаление от торца 14, работает Шереметьево вышка 131,5.

Диспетчер, обслуживающий сектор круга Шереметьево, передает самолет своим коллегам с вышки самого аэропорта. 

Пилот: Аэрофлот 1492, необходима помощь.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, Шереметьево вышка, продолжайте заход, слушаю ПУ 24 левая.

Пилот: Шереметьево вышка, Аэрофлот 1492.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, Шереметьево вышка, продолжайте заход, ПУ 24 левая.

Пилот: продолжаем заход, 24 левая, Аэрофлот 1492.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, ветер у земли 160 градусов, 7 (метров в секунду — прим. ред.) порывы 10 метров в секунду, ВП 24 левая, посадку разрешаю.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, ВП 24 левая, посадку разрешаю.

Пилот: Вас принял, ВП 24 левая.

<...>

Далее более 2 минут в переговорах пауза. Пилот сажает самолет, получив все необходимые указания.

Диспетчер: Аварийные службы на полосы.

Смотрите также: Появилось еще видео пожара и эвакуации

"Около десяти трупов"

Также опубликованы переговоры экстренных служб.

Следующий фрагмент подтверждает, что данные о погибших были в первые минуты. Однако официально об этом объявили спустя довольно продолжительный промежуток времени. Позже в Следственном комитете РФ подтвердили, что выжить удалось лишь 37 из 78 человек на борту.

— Сколько пострадавших наблюдаете?

— Трое пострадавших.

— Обнаружено внутри самолета около 10 трупов, произошло обрушение фюзеляжа, его обследуют еще, пока точное число сказать не могут, 1 погибший находится рядом с самолетом.

— Ясно.

— Нужно оценить возможность возобновить полеты на 24 правой.

— На правой можно проезжать.

— На КПП кто стоит, чтобы никто из посторонних, пассажиров не выбежал на полосу?

— Все оцеплено.

— Подтвердите отсутствие техники на 24 правой.

— Где будут пострадавшие? Потому что в эту зону нужно выделить фельдшера.

— Мы не пострадавших куда повезем, ваши предложения какие?

— Свяжитесь с терминалом B.

— У нас там как по поводу списка пассажиров? Всех нашли?

— Я готова по не пострадавшим предоставить, по телефону продиктую, не проблема.

— В передвижной пункт передайте.

— По WhatsApp скиньте фото, мы скинем вам свой список, а вы плюсики поставьте, кого нашли.

— Мы всех пострадавших отправили в лечебные заведения?

— Двое тяжелых отправлены в больницу, погибших еще пока не вытаскивали.

— Я по WhatsApp вам скинула список.

— Понял, вы связывайтесь с терминалом, комната для не пострадавших подготовлена. Полиция, психологи. Везите туда людей.

5 мая в 18:30 в московском аэропорту Шереметьево произошла катастрофа: самолет Аэрофлота Sukhoi Superjet 100, который направлялся в Мурманск, совершил аварийную посадку и загорелся. Погиб 41 человек из 78-ми находившихся на борту. В самолете были трое несовершеннолетних и 5 членов экипажа. Эвакуированы 33 пассажира и 4 члена экипажа.

Отправить:
Распечатать:
Теги: авиакатастрофа, катастрофа, черный ящик, шереметьево, SuperJet100, расшифровка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 