Трагедия Superjet 100: появились переговоры пилотов и диспетчеров

Российский пропагандистский телеканал РЕН ТВ опубликовал полную расшифровку переговоров диспетчеров московского аэропорта Шереметьево с пилотами самолета Superjet 100 рейса SU-1492, который загорелся во время аварийной посадки 5 мая.
В аварии погиб 41 человек: они погибли от огня или задохнулись в хвостовой части салона.
Пилот: Шереметьево. Вышка. Аэрофлот 1492. Как слышите?
Пилот: Шереметьево. Вышка. Аэрофлот 1492.
Диспетчер: Говорите.
КВС: Pan-Pan, Pan-Pan, Pan-Pan! Рабочее гнездо. Аэрофлот 1492. Москва подход. Москва подход. Просим возврат. 1492, потеря радиосвязи и самолет горит в молнии.
Диспетчер: Аэрофлот 1492. СИЮ. Снижайтесь. Эшелон 8080 (восемь ноль восемь ноль).
Пилот: Снижаюсь 80. Аэрофлот 1492.
Диспетчер: Аэрофлот 2319 (другой борт — прим. ред.), влево курс 060.
Пилот: Алло, 1492 курс 057, снижаемся 80
Диспетчер: Аэрофлот 1492, подтверждаю. Снижайтесь эшелон 80 и сохраняйте.
Пилот: Снижаемся и сохраняем эшелон 080. Аэрофлот 1492.
Диспетчер: Аэрофлот 1492, есть возможность по общему каналу связи работать?
Диспетчер: Аэрофлот 1492, снижайтесь эшелон 70.
Пилот: Аэрофлот 1492. Москва подход.
Пилот: Аэрофлот 1492, 70 снижаемся.
<...>.
Диспетчер: Аэрофлот 1492 снижайтесь эшелон 60. Работает сектор Шереметьево круг.
Диспетчер, работавший с экипажем на подходе к аэропорту, передал сопровождение своим коллегам. Уже им летчик сообщил о том, что не может с первого раза зайти на посадку.
Пилот: Снижаемся 60. Шереметьево круг. Аэрофлот 1492
<...>
Пилот: Аэрофлот 1492. Эшелон 60
Диспетчер: Аэрофлот 1492. Эшелон 60, здравствуйте! Вправо курс 140 снижайтесь.
Пилот: 900 вправо 140. Аэрофлот 1492
Диспетчер: Аэрофлот 1492. Вправо курс 160. Какая-нибудь помощь необходима будет?
Пилот: Вправо 160. Нет, пока все нормально. Штатно. Аэрофлот 1492.
Диспетчер: Только проблемы со связью, вас правильно понял?
Пилот: Связь и потеря автоматического управления самолетом.
Диспетчер: Вас понял.
Пилот: Аэрофлот 1492. Вправо курс 180. Снижение через 600 метров.
Диспетчер: Аэрофлот 1492 на курсе 190. Заход у стенки, полоса 24. Снижение разрешил.
Диспетчер: 190 Заход разрешили. Аэрофлот 1492.
Диспетчер: Аэрофлот 1492, продолжайте вправо курс, подходИте к точке eko 39.
Пилот: Аэрофлот 1492, прошу орбиту. Мы не готовы к заходу.
Диспетчер: Аэрофлот 1492, вас понял. Курс 350 возьмите вправо.
Пилот: Курс 350 вправо, Аэрофлот 1492
Диспетчер: Аэрофлот 1492, через сколько будете готовы к заходу?
Диспетчер: Аэрофлот 1492, вправо курс 090, подскажите, когда будете готовы к заходу?
Диспетчер: Аэрофлот 1492, подскажете, как будете готовы к заходу? Не слышно вас было.
Пилот: Подскажем, Аэрофлот 1492.
Диспетчер: Аэрофлот 1492, вправо курс 110, если необходимо, то можем вам под линию заход сделать.
Диспетчер: Аэрофлот 1492, вправо курс 170.
Пилот: вправо 170, Аэрофлот 1492.
Диспетчер: Аэрофлот 1492, готовы к заходу?
Пилот: Да.
Диспетчер: Аэрофлот 1492, для информации, от торца азимут 63, удаление 26.
Пилот: Приняли, Аэрофлот 1492.
Диспетчер: Аэрофлот 1492, если планируете заходить курсовой, то необходимо взять влево градусов 20.
Пилот: Возьму.
Диспетчер: Аэрофлот 1492, как будете заходить? Визуально или по ILS (наиболее распространенная в авиации радионавигационная система захода на посадку по приборам — прим. ред.)?
Пилот: Заход по ILS, Аэрофлот 1492.
Диспетчер: Аэрофлот 1492. Вас понял, заход ILS, 24 левая, вам разрешил, азимут 62, удаление 20 с торца.
Пилот: Понял.
Диспетчер: Аэрофлот 1492, азимут 63, удаление от торца 14, работает Шереметьево вышка 131,5.
Диспетчер, обслуживающий сектор круга Шереметьево, передает самолет своим коллегам с вышки самого аэропорта.
Пилот: Аэрофлот 1492, необходима помощь.
Диспетчер: Аэрофлот 1492, Шереметьево вышка, продолжайте заход, слушаю ПУ 24 левая.
Пилот: Шереметьево вышка, Аэрофлот 1492.
Диспетчер: Аэрофлот 1492, Шереметьево вышка, продолжайте заход, ПУ 24 левая.
Пилот: продолжаем заход, 24 левая, Аэрофлот 1492.
Диспетчер: Аэрофлот 1492, ветер у земли 160 градусов, 7 (метров в секунду — прим. ред.) порывы 10 метров в секунду, ВП 24 левая, посадку разрешаю.
Диспетчер: Аэрофлот 1492, ВП 24 левая, посадку разрешаю.
Пилот: Вас принял, ВП 24 левая.
<...>
Далее более 2 минут в переговорах пауза. Пилот сажает самолет, получив все необходимые указания.
Диспетчер: Аварийные службы на полосы.
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"Около десяти трупов"
Также опубликованы переговоры экстренных служб.
Следующий фрагмент подтверждает, что данные о погибших были в первые минуты. Однако официально об этом объявили спустя довольно продолжительный промежуток времени. Позже в Следственном комитете РФ подтвердили, что выжить удалось лишь 37 из 78 человек на борту.
— Сколько пострадавших наблюдаете?
— Трое пострадавших.
— Обнаружено внутри самолета около 10 трупов, произошло обрушение фюзеляжа, его обследуют еще, пока точное число сказать не могут, 1 погибший находится рядом с самолетом.
— Ясно.
— Нужно оценить возможность возобновить полеты на 24 правой.
— На правой можно проезжать.
— На КПП кто стоит, чтобы никто из посторонних, пассажиров не выбежал на полосу?
— Все оцеплено.
— Подтвердите отсутствие техники на 24 правой.
— Где будут пострадавшие? Потому что в эту зону нужно выделить фельдшера.
— Мы не пострадавших куда повезем, ваши предложения какие?
— Свяжитесь с терминалом B.
— У нас там как по поводу списка пассажиров? Всех нашли?
— Я готова по не пострадавшим предоставить, по телефону продиктую, не проблема.
— В передвижной пункт передайте.
— По WhatsApp скиньте фото, мы скинем вам свой список, а вы плюсики поставьте, кого нашли.
— Мы всех пострадавших отправили в лечебные заведения?
— Двое тяжелых отправлены в больницу, погибших еще пока не вытаскивали.
— Я по WhatsApp вам скинула список.
— Понял, вы связывайтесь с терминалом, комната для не пострадавших подготовлена. Полиция, психологи. Везите туда людей.
5 мая в 18:30 в московском аэропорту Шереметьево произошла катастрофа: самолет Аэрофлота Sukhoi Superjet 100, который направлялся в Мурманск, совершил аварийную посадку и загорелся. Погиб 41 человек из 78-ми находившихся на борту. В самолете были трое несовершеннолетних и 5 членов экипажа. Эвакуированы 33 пассажира и 4 члена экипажа.