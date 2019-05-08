Трагедия Superjet 100: появились переговоры пилотов и диспетчеров

Российский пропагандистский телеканал РЕН ТВ опубликовал полную расшифровку переговоров диспетчеров московского аэропорта Шереметьево с пилотами самолета Superjet 100 рейса SU-1492, который загорелся во время аварийной посадки 5 мая.

В аварии погиб 41 человек: они погибли от огня или задохнулись в хвостовой части салона.

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Пилот: Шереметьево. Вышка. Аэрофлот 1492. Как слышите?

Пилот: Шереметьево. Вышка. Аэрофлот 1492.

Диспетчер: Говорите.

КВС: Pan-Pan, Pan-Pan, Pan-Pan! Рабочее гнездо. Аэрофлот 1492. Москва подход. Москва подход. Просим возврат. 1492, потеря радиосвязи и самолет горит в молнии.

Диспетчер: Аэрофлот 1492. СИЮ. Снижайтесь. Эшелон 8080 (восемь ноль восемь ноль).

Пилот: Снижаюсь 80. Аэрофлот 1492.

Диспетчер: Аэрофлот 2319 (другой борт — прим. ред.), влево курс 060.

Пилот: Алло, 1492 курс 057, снижаемся 80

Диспетчер: Аэрофлот 1492, подтверждаю. Снижайтесь эшелон 80 и сохраняйте.

Пилот: Снижаемся и сохраняем эшелон 080. Аэрофлот 1492.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, есть возможность по общему каналу связи работать?

Диспетчер: Аэрофлот 1492, снижайтесь эшелон 70.

Пилот: Аэрофлот 1492. Москва подход.

Пилот: Аэрофлот 1492, 70 снижаемся.

<...>.

Диспетчер: Аэрофлот 1492 снижайтесь эшелон 60. Работает сектор Шереметьево круг.

Диспетчер, работавший с экипажем на подходе к аэропорту, передал сопровождение своим коллегам. Уже им летчик сообщил о том, что не может с первого раза зайти на посадку.

Пилот: Снижаемся 60. Шереметьево круг. Аэрофлот 1492

<...>

Пилот: Аэрофлот 1492. Эшелон 60

Диспетчер: Аэрофлот 1492. Эшелон 60, здравствуйте! Вправо курс 140 снижайтесь.

Пилот: 900 вправо 140. Аэрофлот 1492

Диспетчер: Аэрофлот 1492. Вправо курс 160. Какая-нибудь помощь необходима будет?

Пилот: Вправо 160. Нет, пока все нормально. Штатно. Аэрофлот 1492.

Диспетчер: Только проблемы со связью, вас правильно понял?

Пилот: Связь и потеря автоматического управления самолетом.

Диспетчер: Вас понял.

Пилот: Аэрофлот 1492. Вправо курс 180. Снижение через 600 метров.

Диспетчер: Аэрофлот 1492 на курсе 190. Заход у стенки, полоса 24. Снижение разрешил.

Диспетчер: 190 Заход разрешили. Аэрофлот 1492.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, продолжайте вправо курс, подходИте к точке eko 39.

Пилот: Аэрофлот 1492, прошу орбиту. Мы не готовы к заходу.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, вас понял. Курс 350 возьмите вправо.

Пилот: Курс 350 вправо, Аэрофлот 1492

Диспетчер: Аэрофлот 1492, через сколько будете готовы к заходу?

Диспетчер: Аэрофлот 1492, вправо курс 090, подскажите, когда будете готовы к заходу?

Диспетчер: Аэрофлот 1492, подскажете, как будете готовы к заходу? Не слышно вас было.

Пилот: Подскажем, Аэрофлот 1492.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, вправо курс 110, если необходимо, то можем вам под линию заход сделать.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, вправо курс 170.

Пилот: вправо 170, Аэрофлот 1492.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, готовы к заходу?

Пилот: Да.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, для информации, от торца азимут 63, удаление 26.

Пилот: Приняли, Аэрофлот 1492.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, если планируете заходить курсовой, то необходимо взять влево градусов 20.

Пилот: Возьму.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, как будете заходить? Визуально или по ILS (наиболее распространенная в авиации радионавигационная система захода на посадку по приборам — прим. ред.)?

Пилот: Заход по ILS, Аэрофлот 1492.

Диспетчер: Аэрофлот 1492. Вас понял, заход ILS, 24 левая, вам разрешил, азимут 62, удаление 20 с торца.

Пилот: Понял.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, азимут 63, удаление от торца 14, работает Шереметьево вышка 131,5.