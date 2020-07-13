Греция предлагает объявить экономическую войну Турции из-за Святой Софии

В Греции призывают бизнесменов наложить эмбарго на товары из Турции, а покупателей - игнорировать турецкую продукцию

В Греции предлагают запретить ввоз турецких товаров через решение страны изменить статус Айя-Софии с музея на мечеть. С таким предложением выступил президент торгово-промышленной палаты Пирея, предприниматель Василис Коркидис, передает Naftemporiki.

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Он призвал бизнесменов наложить эмбарго на товары, а покупателей - игнорировать турецкую продукцию. Предприниматель также предложил отказаться от экспорта товаров в Турцию "независимо от официальной позиции нашей страны".

По мнению Коркидиса, Евросоюзу следует ввести санкции против Турции из-за принятого решения по собору.

В свою очередь, министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что опасно считать ситуацию с собором проблемой греко-турецких отношений, а не мировой. Он считает, что Евросоюз должен иметь готовый список "сильных" мер против Турции на случай нарушения ею суверенных прав Греции.



Сегодня вопрос Турции будет обсуждаться в Брюсселе на совете министров иностранных дел Евросоюза. По словам министра, Греция попросит ЕС составить список самых сильных возможных мер против Турции "на случай, если Турция нарушит суверенные права Греции".



"Санкции не будут касаться проблемы Святой Софии. По этому вопросу должна быть инициатива ЮНЕСКО и ООН, а не только Греции", — сказал министр.

СПРАВКА. Собор Святой Софии в Константинополе был построен по приказу византийского императора Юстиниана I и освящен в 537 году. После падения Константинополя в 1453 году турецкий султан Мехмед II велел переделать храм в мечеть. В 1935 году Айя-София открылась как музей по личному указу первого президента Турции Мустафы Кемаля. С 2005 года турецкая Ассоциация охраны исторических памятников пыталась через суд вернуть Святой Софии статус мечети.

Наталия Софиенко

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