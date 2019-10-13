Авиация РФ обстреляла гражданские госпитали в Сирии – NYT

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5 и 6 мая в течение 12 часов российские войска нанесли авиаудары по четырем гражданским госпиталям в северо-западной Сирии. Об этом говорится в расследовании The New York Times.

В результате атаки пострадали больницы больницы Набад-аль-Хайят, Кафр-Набл, Кафр-Зита и Аль-Амар. Все они находятся в контролируемой антиправительственными силами провинции Идлиб.

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К таким выводам журналисты-расследователи пришли, проанализировав расшифровки переговоров российских пилотов и наземных служб, записи споттеров (сервисы, которые фиксируют полеты самолетов в воздушном пространстве Сирии), видеозаписи с мест ударов, показания очевидцев, а также записи в соцсетях.

"5 мая в 14:32 минуты по российский диспетчер передал пилоту координаты госпиталя Набад-аль-Хайят, В 14:38 пилот отвечает, что видит цель и вводит в компьютер коррекционный код. Диспетчер дает разрешение открыть огонь. В 14:40 споттеры сообщают о появлении в небе самолетов РФ. В это же время происходит удар, а пилот сообщает, что цель поражена", - говорится об одном из налетов в материалах расследования.

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The New York Times отмечают, что на момент атаки люди из этого госпиталя были эвакуированы. Однако при налетах на три другие больницы погибли гражданские лица.

Журналисты The New York Times обратились за комментарием в МИД РФ. Российские дипломаты отказались комментировать данные расследования, заявив, что авиация РФ наносит "лишь точечные удары по точно выверенным целям".

Ранее в ООН создали комиссию, которая будет расследовать авиаудары РФ по больницам и школам в Идлибе, несмотря на несогласие Кремля.

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