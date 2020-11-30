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Австралия хочет извинений от Китая из-за фото c "убивающим ребенка австралийским военным"

30.11.2020, 11:08
Австралия хочет извинений от Китая из-за фото c
Военные Австралии (Фото - ЕРА - Danny Casey)

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон потребовал от Китая извинений из-за фейкового фото, размещенного на Twitter-аккаунте пресс-секретаря министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь, на котором австралийский военный якобы убивает афганского ребенка. Об этом сообщает BBC

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Изображение появилось в Twitter чиновника КНР 30 ноября. На нем австралийский военный держит окровавленный нож у горла ребенка с овцой на руках. Под фото есть подпись: "Не бойся, мы идем принести тебе мир". 

"Потрясен убийством афганских мирных жителей и пленных австралийскими солдатами. Мы решительно осуждаем такие действия и призываем привлечь их к ответственности", – написал китайский чиновник. Его пост является отсылкой к недавней информации о причастности 25 австралийских солдат к убийствам 39 афганских мирных жителей и заключенных в период с 2009 по 2013 год.

Моррисон потребовал извиниться и удалить пост, охарактеризовав его как "поистине отвратительный, глубоко оскорбительный, совершенно возмутительный": "Китайскому правительству должно быть совершенно стыдно за этот пост. Он принижает их в глазах мира... Это ложный образ и ужасное оскорбление наших сил обороны". 

Владислав Сердюк
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Китай военные преступления Австралия

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