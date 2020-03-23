Австралия и Канада отказались отправлять спортсменов на Олимпийские игры в Токио

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Олимпийские комитеты Канады и Австралии заявили, что не будут отправлять спортсменов на Олимпийские игры в Токио летом этого года из-за пандемии COVID-19. Заявления размещены на официальных сайтах комитетов Канады и Австралии.

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В заявлении Канадских олимпийского и паралимпийского комитетов говорится, что было принято тяжелое решение не отправлять спортсменов на Олимпиаду, поскольку в условиях пандемии процесс подготовки к играм подвергает риску не только их здоровье, но и здоровье их семей и всего канадского общества.

В Канаде призвали МОК и ВОЗ перенести игры на год и пообещали помочь справиться со всеми сложностями, которые возникнут из-за переноса.

В Австралии заявили, что в нынешних условиях внутри страны и в мире, учитывая ограничения на путешествия, не могут готовить команду к Олимпиаде. Приоритетом для спортсменов, по мнению олимпийского комитета страны, должно стать их здоровье и здоровье окружающих, у них должна быть возможность вернуться к семьям.

Летние Олимпийские игры должны пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

3 марта МОК выразил уверенность, что Олимпиада в Токио состоится.

12 марта в Греции без зрителей зажгли олимпийский огонь.

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