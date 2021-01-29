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Австриец завещал состояние в €2 млн французской деревне, укрывшей его от нацистов

29.01.2021, 23:44
Австриец завещал состояние в €2 млн французской деревне, укрывшей его от нацистов - Фото
Еврейские дети в Ле-Шамбон-сюр-Линьон (фото - facinghistory.org)

Австриец еврейского происхождения оставил деревне Ле-Шамбон-сюр-Линьон на юге Франции €2 млн в знак признательности за то, что местные жители во время Второй мировой войны укрывали его с семьей от преследований нацистов. Об этом сообщает BBC.

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Ле-Шамбон-сюр-Линьон известна тем, что ее жители защитили тысячи евреев от нацистов и коллаборационистского режима Виши.

Эрик Швам, скончавшийся в прошлом месяце в возрасте 90 лет, прибыл туда в родителями и бабушкой в 1943 году.

Мэр деревни сказал, что он оставил деревне "большую сумму" в своем завещании, но точную цифру не назвал. Однако его предшественник сообщил местным СМИ, что общая сумма оценивается примерно в €2 млн.

"Он был очень скромным джентльменом и не хотел, чтобы о его поступке говорили публично", – сказала помощница мэра по культуре и коммуникациям Дэнис Валла.

Согласно имеющимся данным, родители Швама вернулись в Австрию после войны, сам он в 1950 году переехал в Лион, чтобы изучать фармацевтику. Там он женился и жил со своей женой, которая умерла раньше него. У пары не было детей, и Швам оставался один до своей смерти 25 декабря 2020 года.

Мэр Жан-Мишель Эйро сказал, что состояние мужчины будет использовано для финансирования образования и молодежных инициатив.

В Ле-Шамбон-сюр-Линьон проживает всего около 2500 человек. Деревню населяют в основном потомки протестантов-гугенотов, которые бежали от религиозных преследований в 17 веке. Ле Шамбон-сюр-Линьон был признан Израилем за его выдающиеся усилия в спасении евреев от преследований.

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Вадим Ребрина
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