Автобус попал в ДТП в Пакистане: десять погибших

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Десять человек погибли и 24 получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия на юге Пакистана вчера, 13 июля. Об этом сообщает Samaa.

Инцидент произошел в округе Сангхар возле города Шахпур Чакар. Автобус на полной скорости врезался в рикшу на дороге.

Среди жертв - пять женщин, трое детей и двое мужчин. Пострадавших доставили в местную больницу.

Ранее сообщалось, что в Лондоне ночью автомобиль врезался в группу людей, которые покидали здание отеля. После наезда началась драка.

Пострадали семь человек, причем один мужчина получил перелом ноги и был доставлен в больницу.

Правоохранители задержали четырех мужчин после драки, а также по подозрению в попытке убийства - еще трех.

Полиция говорит, что инцидент не имеет отношения к терроризму.