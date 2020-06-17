Автомобиль Бориса Джонсона попал в ДТП из-за протестующего на дороге: видео

Кортеж премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона стал участником небольшой аварии у здания парламента, когда протестующий выбежал на дорогу во время движения. Об этом сообщает ВВС.
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Это заставило ведущую машину в кортеже, в которой находился Джонсон, внезапно затормозить, что привело к столкновению с сопровождающим автомобилем.
В Jaguar премьер-министра была видна большая вмятина, сообщает агентство.
Позже у Джонсона подтвердили, что он действительно был в машине, но никак не пострадал.
Выбежавший на дорогу демонстрант протестовал против действий Турции против курдских повстанцев.
Полиция сообщила, что мужчина был впоследствии арестован за нарушение закона об общественном порядке.
В апреле Джонсон переболел COVID-19.