Джонсон впервые после COVID-19 появился на публике и обратился к нации – видео

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По словам британского премьера Бориса Джонсона, пока у власти нет четких объяснений, когда и как будет реализована политика выхода страны из карантина

Переболевший коронавирусом британский лидер Борис Джонсон вчера вернулся в свою лондонскую резиденцию на Даунинг-стрит, 10, и сегодня утром впервые после болезни появился на публике. Обращение премьера страны к нации транслировал правительственный YouTube-канал. 

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По словам главы британского правительства, эпидемия SARS-CoV-2 – "самая большая проблема, с которой страна столкнулась после (Второй мировой) войны". Он добавил – "у нас есть успехи".

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Джонсон отметил, что в эти дни Британия "находится в точке максимального риска", и потому сейчас нельзя быстро ослабить карантинные ограничения.

"Я знаю, что это сложно. Я хочу, чтобы экономика заработала как можно скорее. Но я отказываюсь отбросить жертву британского народа и рисковать появлением второго пика (эпидемии)", - добавил он.

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Теги: британия, Борис Джонсон, карантин, эпидемия, коронавирус, COVID-19
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