Джонсон впервые после COVID-19 появился на публике и обратился к нации – видео

Переболевший коронавирусом британский лидер Борис Джонсон вчера вернулся в свою лондонскую резиденцию на Даунинг-стрит, 10, и сегодня утром впервые после болезни появился на публике. Обращение премьера страны к нации транслировал правительственный YouTube-канал.

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По словам главы британского правительства, эпидемия SARS-CoV-2 – "самая большая проблема, с которой страна столкнулась после (Второй мировой) войны". Он добавил – "у нас есть успехи".

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Джонсон отметил, что в эти дни Британия "находится в точке максимального риска", и потому сейчас нельзя быстро ослабить карантинные ограничения.

"Я знаю, что это сложно. Я хочу, чтобы экономика заработала как можно скорее. Но я отказываюсь отбросить жертву британского народа и рисковать появлением второго пика (эпидемии)", - добавил он.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

началась вспышка заболевания

На 27 апреля в Британии – почти 153 000 зафиксированных случаев заболевания, умерли более 20 700 человек.

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