Борис Джонсон тайно вернулся в Лондон и собирается на работу – Sky News

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свою резиденцию в Лондоне на Даунинг-стрит, 10, восстановив силы после коронавируса. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источник с Даунинг-стрит.
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Отмечается, что Джонсон приехал без эскорта, фактически инкогнито.
Предполагается, что премьер-министр вернется к выполнению своих обязанностей в понедельник, и, как говорят, он "рвется на работу".
По данным Sky News, что Джонсон 27 апреля будет председательствовать на правительственном утреннем заседании по поводу коронавируса в правительстве, а потом, возможно, встретится с министром здравоохранения.
Отмечается, что возвращение премье-министра состоится на фоне усилившихся требований к правительству представить стратегию выхода из карантина.
Джонсон – единственный мировой лидер, которому поставили диагноз COVID-19, провел неделю в больнице, в том числе трое суток в реанимации, где его лечили кислородом. Затем он отправился в свою загородную резиденцию в Чекерсе, чтобы продолжить лечение.
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