Борис Джонсон тайно вернулся в Лондон и собирается на работу – Sky News

Борис Джонсон (Скриншот видео 10 Downing Street/Youtube)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свою резиденцию в Лондоне на Даунинг-стрит, 10, восстановив силы после коронавируса. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источник с Даунинг-стрит.

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Отмечается, что Джонсон приехал без эскорта, фактически инкогнито.

Предполагается, что премьер-министр вернется к выполнению своих обязанностей в понедельник, и, как говорят, он "рвется на работу".

По данным Sky News, что Джонсон 27 апреля будет председательствовать на правительственном утреннем заседании по поводу коронавируса в правительстве, а потом, возможно, встретится с министром здравоохранения.

Отмечается, что возвращение премье-министра состоится на фоне усилившихся требований к правительству представить стратегию выхода из карантина.

Джонсон – единственный мировой лидер, которому поставили диагноз COVID-19, провел неделю в больнице, в том числе трое суток в реанимации, где его лечили кислородом. Затем он отправился в свою загородную резиденцию в Чекерсе, чтобы продолжить лечение.

27 марта стало известно, что Джонсон заразился коронавирусом.

6 апреля его госпитализировали , поскольку симптомы заболевания сохранялись на протяжении 10-ти дней. В тот же день Джонсон был переведен в отделение интенсивной терапии. 9 апреля его перевели из реанимации в обычную палату.

12 апреля Джонсона выписали из больницы - он продолжит лечиться в загородной резиденции.

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