Британский премьер Борис Джонсон вышел из реанимации

Борис Джонсон (Фото: Valda Kalnina/EPA)

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, которого ранее госпитализировали с обострением COVID-19, перевели из палаты интенсивной терапии в обычную палату. Об этом сообщает ВВС.

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Пресс-секретарь Джонсона сказал: "Премьер-министр был переведен сегодня вечером из реанимации обратно в палату, где он будет тщательно контролироваться на ранней стадии его выздоровления".

"Он в очень хорошем настроении", - добавил представитель премьера.

27 марта стало известно, что Джонсон заразился коронавирусом.

6 апреля его госпитализировали, поскольку симптомы заболевания сохранялись на протяжении 10-ти дней. В тот же день Джонсон был переведен в отделение интенсивной терапии.

Некоторые российские СМИ распространили информацию, будто британского премьера хотят подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Пресс-секретарь Джонсона назвал это "дезинформацией".

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