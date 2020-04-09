Британский премьер Борис Джонсон вышел из реанимации

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, которого ранее госпитализировали с обострением COVID-19, перевели из палаты интенсивной терапии в обычную палату. Об этом сообщает ВВС.
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Пресс-секретарь Джонсона сказал: "Премьер-министр был переведен сегодня вечером из реанимации обратно в палату, где он будет тщательно контролироваться на ранней стадии его выздоровления".
"Он в очень хорошем настроении", - добавил представитель премьера.
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