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Британский премьер Борис Джонсон вышел из реанимации

Британский премьер Борис Джонсон вышел из реанимации - Фото
Борис Джонсон (Фото: Valda Kalnina/EPA)
09.04.2020, 21:38

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который болеет коронавирусом COVID-19, перевели в обычную палату

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, которого ранее госпитализировали с обострением COVID-19, перевели из палаты интенсивной терапии в обычную палату. Об этом сообщает ВВС.

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Пресс-секретарь Джонсона сказал: "Премьер-министр был переведен сегодня вечером из реанимации обратно в палату, где он будет тщательно контролироваться на ранней стадии его выздоровления".

"Он в очень хорошем настроении", - добавил представитель премьера.

  • 27 марта стало известно, что Джонсон заразился коронавирусом.
  • 6 апреля его госпитализировали, поскольку симптомы заболевания сохранялись на протяжении 10-ти дней. В тот же день Джонсон был переведен в отделение интенсивной терапии.
  • Некоторые российские СМИ распространили информацию, будто британского премьера хотят подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Пресс-секретарь Джонсона назвал это "дезинформацией".

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Вадим Ребрина
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Великобритания Борис Джонсон коронавирус COVID -19
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