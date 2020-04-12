"Мне спасли жизнь". Джонсон обратился к нации после недели в больнице - видео

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Премьер Великобритании Джонсон поблагодарил медиков, которые спасли его от COVID-19, и призвал людей продолжать соблюдать карантин

Заболевший COVID-19 премьер-министр Великобритании Борис Джонсона впервые обратился к нации после того, как неделю провел в больнице. Обращение опубликовано пресс-службой британского правительства в YouTube.

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"Я сегодня покинул госпиталь после того, как провел в нем неделю, за которую сотрудники Службы здравоохранения спасли мою жизнь. Тяжело найти слова, чтобы выразить, в каком я долгу перед ними", - сказал он.

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Джонсон назвал имена нескольких медиков, которые заботились о нем в госпитале, и выразил персональную благодарность медсестрам Луис и Дженни – они находились у его кровати в течение 48 самых критических часов.

Он сказал, что Британия победит эпидемию, благодаря отваге медиков, которые "продолжают рисковать, борясь со смертельным вирусом". Он также призвал всех продолжать соблюдать карантин, чтобы не перегружать систему здравоохранения - и спасать жизни.

  • 27 марта стало известно, что Джонсон заразился коронавирусом.
  • 6 апреля его госпитализировали, поскольку симптомы заболевания сохранялись на протяжении 10-ти дней. В тот же день Джонсон был переведен в отделение интенсивной терапии. 9 апреля его перевели из реанимации в обычную палату.
  • Сегодня Джонсона выписали из больницы - он продолжит лечиться в загородной резиденции.

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Видео - 10 Downing Street/YouTube

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Теги: Борис Джонсон, коронавирус, COVID-19
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