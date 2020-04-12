Коронавирус. Бориса Джонсона выписали из больницы

Борис Джонсон (Фото: EPA)

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выписали из больницы после того, как он почти неделю провел в госпитале с диагнозом COVID-19. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на пресс-службу британского правительства.

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Медики рекомендовали Джонсону пока не возвращаться к работе. Политик будет продолжать лечиться в своей загородной резиденции Чекерс.

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Полномочия Джонсона пока будет выполнять министр иностранных дел Доминик Рааб.

Сообщается, что беременная невеста Джонсона Кэрри Симондс в последние недели также имела симптомы коронавирусной болезни, но не проходила тестирование на COVID-19. Когда премьер был в реанимации, она присылала ему письма и снимки УЗИ их будущего ребенка, чтобы поддержать дух больного.

27 марта стало известно, что Джонсон заразился коронавирусом.

6 апреля его госпитализировали, поскольку симптомы заболевания сохранялись на протяжении 10-ти дней. В тот же день Джонсон был переведен в отделение интенсивной терапии. 9 апреля его перевели из реанимации в обычную палату.

Некоторые российские СМИ распространили информацию, будто британского премьера хотят подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Пресс-секретарь Джонсона назвал это "дезинформацией".

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