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Коронавирус. Бориса Джонсона выписали из больницы

Коронавирус. Бориса Джонсона выписали из больницы - Фото
Борис Джонсон (Фото: EPA)
12.04.2020, 16:42

Больного COVID-19 премьера Великобритании Бориса Джонсона выписали из больницы. Ему рекомендовали пока не возвращаться на работу

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выписали из больницы после того, как он почти неделю провел в госпитале с диагнозом COVID-19. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на пресс-службу британского правительства.

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Медики рекомендовали Джонсону пока не возвращаться к работе. Политик будет продолжать лечиться в своей загородной резиденции Чекерс.

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Полномочия Джонсона пока будет выполнять министр иностранных дел Доминик Рааб.

Сообщается, что беременная невеста Джонсона Кэрри Симондс в последние недели также имела симптомы коронавирусной болезни, но не проходила тестирование на COVID-19. Когда премьер был в реанимации, она присылала ему письма и снимки УЗИ их будущего ребенка, чтобы поддержать дух больного.

  • 27 марта стало известно, что Джонсон заразился коронавирусом.
  • 6 апреля его госпитализировали, поскольку симптомы заболевания сохранялись на протяжении 10-ти дней. В тот же день Джонсон был переведен в отделение интенсивной терапии. 9 апреля его перевели из реанимации в обычную палату.
  • Некоторые российские СМИ распространили информацию, будто британского премьера хотят подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Пресс-секретарь Джонсона назвал это "дезинформацией".
  • LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

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Марк Сировой
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реанимация больница Борис Джонсон коронавирус COVID-19
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