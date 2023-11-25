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Айсберг величиной в пять Киевов начал дрейфовать впервые за 30 лет – фото

Цей матеріал також доступний українською
25.11.2023, 18:19
Айсберг величиной в пять Киевов начал дрейфовать впервые за 30 лет – фото - Фото
Фото: European Union/Copernicus Sentinel-3

Антарктический айсберг под названием A23a впервые за более чем 30 лет начал дрейфовать. Его площадь – 4000 квадратных километров, передает Reuters.

Журналисты пишут, что в 1986 году А23а оторвался от шельфового ледника Филхнера-Ронна в Западной Антарктиде, а затем застрял на дне моря Ведделла.

Теперь он быстро двигается мимо северного края Антарктического полуострова, чему способствуют сильные ветры и течения.

Фото: European Union/Copernicus Sentinel-3

По словам ученых, увидеть в движении такой большой айсберг – редкость. Причиной, по которой он оторвался от дна, эксперты называют потепление и, как следствие, утоньшение льда.

Ученые прогнозируют, что айсберг попадет в Антарктический океан, а затем застрянет на острове Южная Джорджия.

Это может повлечь за собой проблемы для дикой природы Антарктиды, ведь миллионы тюленей, пингвинов и морских птиц размножаются и ищут пищу на острове.

Айсберг может уничтожить такую возможность. В то же время A23a может продрейфовать дальше на север — в сторону Южной Африки и препятствовать судоходству.

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Милана Головань
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айсбергантарктида

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