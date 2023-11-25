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Айсберг завбільшки у п'ять Києвів почав дрейфувати вперше за 30 років – фото

Этот материал также доступен на русском
25.11.2023, 18:19
Айсберг завбільшки у п'ять Києвів почав дрейфувати вперше за 30 років – фото - Фото
Фото: European Union/Copernicus Sentinel-3

Антарктичний айсберг під назвою A23a вперше за понад 30 років почав дрейфувати. Його площа – 4000 квадратних кілометрів, передає Reuters.

Журналісти пишуть, що у 1986 році А23а відірвався від шельфового льодовика Філхнера-Ронна в Західній Антарктиді, а потім застряг на дні моря Ведделла.

Тепер він швидко рухається повз північний край Антарктичного півострова, чому сприяють сильні вітри та течії.

Фото: European Union/Copernicus Sentinel-3

За словами науковців, побачити у русі такий великий айсберг – рідкість. Причиною, по якій він відірвався від дна, експерти називають потепління і, як наслідок, потоншення льоду.

Науковці прогнозують, що айсберг потрапить до Антарктичного океану, а потім застрягне на острові Південна Джорджія.

Це може спричинити проблеми для дикої природи Антарктиди, адже мільйони тюленів, пінгвінів і морських птахів розмножуються і шукають їжу на острові.

Айсберг може знищити таку можливість. Водночас A23a може продрейфувати далі на північ — у бік Південної Африки, і перешкоджати судноплавству.

Читайте також: NASA показало фото уламка найбільшого айсберга довжиною 135 км, який скоро має розтанути

Мілана Головань
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айсбергАнтарктида
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