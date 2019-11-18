Бабиша заметили в галстуке с "российским триколором": фото

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на мероприятиях, посвященных годовщине Бархатной революции, появился в галстуке в цветах российского флага. Об этом сообщают СМИ Чехии.
"Премьер-министр Андрей Бабиш во время воскресных празднований годовщины протестов против коммунистического тоталитаризма, надел галстук с российским триколором, но позже сменил его на чешский", - отмечается в сообщении Lidovky.
По данным издания, в галстуке с российским триколором Бабиша заметили во время возложения цветов на Народном проспекте в Праге.
Андрей Бабиш (фото - ČTK)
Уже позже, выступая в Национальном музее, на нем был галстук с чешским триколором.
Андрей Бабиш (фото - ČTK)
Российский и чешский триколоры состоят из одинаковых цветов, однако отличаются порядком их размещения. В чешском - это белая, красная и синяя горизонтальные полосы, в российском — белая, синяя и красная.
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