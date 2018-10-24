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Боты:
24.10.2018, 08:55

Баллистические ракеты РФ: Болтон назвал настоящую угрозу Европе

Баллистические ракеты РФ: Болтон назвал настоящую угрозу Европе - Фото
Джон Болтон (фото - Getty Images)

Советник американского президента отметил, что Европе в первую очередь угрожает не выход США из договора с Россией

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Европе угрожает не выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией, а наличие российских баллистических ракет на территории Европы. Об этом сказал советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон во время визита в Москву, передает AP.

Болтон еще раз отметил, что Россия нарушила обязательства, что и стало причиной выхода США из договора, но в Москве это отрицают.

На вопрос, можно ли сохранить договор, если Россия вернется к его соблюдению, представитель США сказал, что такое сложно спрогнозировать, учитывая все возражения россиян. 

В конце 2017 года Трамп одобрил санкции против РФ за нарушение договора РСМД. 21 октября он принял решение о выходе США из договора РСМДДоговор  запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров

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Теги: Россия, джон болтон, угроза, Европа, ракеты
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