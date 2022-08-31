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Байден, Джонсон, Шольц и Макрон отреагировали на смерть Горбачева: заявления лидеров

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2022, 11:35
Байден, Джонсон, Шольц и Макрон отреагировали на смерть Горбачева: заявления лидеров - Фото
Михаил Горбачев (фото - ЕРА)

Германский канцлер Олаф Шольц заявил, что первый и последний президент СССР Михаил Горбачев умер в то время, когда многие его социально-политические достижения были уничтожены стараниями российского диктатора Владимира Путина. Об этом он заявил по случаю смерти Горбачева 30 августа, пишет Die Welt.

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Он добавил, что в результате перестройки в СССР была совершена "попытка установить демократию в России", а Германия "смогла объединиться, и железный занавес исчез". Канцлер заявил, что в Берлине "знают, насколько он [Горбачев] был важен для развития Европы и нашей страны".

"Горбачев умер в то время, когда не только демократия в России потерпела крах, но и Россия и президент России Путин копают новые окопы в Европе и начали ужасную войну против соседней страны, Украины", – подчеркнул Шольц.

СПРАВКА. Горбачев родился 2 марта 1931 года и умер 30 августа 2022-го, прожив дольше всех советских лидеров. Он был первым и последним президентом СССР в период с 15 марта 1990 года по 25 декабря 1991 года, а также последним генсеком ЦК КПСС и главой президиума Верховного Совета СССР.

Уходящий премьер Великобритании Борис Джонсон заявил в Twitter, что он "опечален известием о смерти Горбачева" и "всегда восхищался мужеством и честностью, которые он продемонстрировал, доведя холодную войну до мирного завершения".

Глава британского правительства добавил, что "во времена путинской агрессии против Украины его [Горбачева] неустанная приверженность открытию советского общества остается примером для всех нас".

Американский лидер Джо Байден в сообщении на сайте Белого дома заявил, что "после десятилетий жестоких политических репрессий Горбачев предпринял демократические реформы, верил в гласность и перестройку не как в простые лозунги, а как в путь вперед для народа Советского Союза после стольких лет изоляции и лишений".

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По мнению президента США, "это были действия редкого лидера, обладающего воображением, чтобы увидеть, что другое будущее возможно, и смелостью, чтобы рискнуть всей своей карьерой, чтобы достичь этого. Результатом стал более безопасный мир и большая свобода для миллионов людей".

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал в Twitter последнего лидера тоталитарного государства "человеком мира, чей выбор открыл россиянам путь к свободе". По словам хозяина Елисейского дворца, "приверженность [Горбачева] миру в Европе изменила нашу общую историю".

  • В 2016 году Горбачев поддержал оккупацию Крыма Россией и заявил, что поступил бы так же в аналогичной ситуации: "Единственная настоящая причина, по которой я не делал этого, это если бы я все еще был у власти, Советский Союз существовал бы, и Крым был бы его частью".
  • Ему был запрещен въезд в Украину.
Евгений Пилипенко
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