Байден и Дуда обсудят создание постоянной базы НАТО в Польше – генконсул

Президент США Джо Байден и президент Польши Анджей Дуда обсудят создание постоянной базы НАТО в Польше, особенно с учетом предстоящего саммита Альянса. Об этом в комментарии CNN сказал генеральный консул Польши Адриан Кубицкий.

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"Мы подошли к моменту, когда это решение должно быть принято", — сказал он.

Кубицки сказал, что такая база будет чем-то, что российский диктатор Владимир Путин "должен будет принять во внимание", если решит обострить конфликт.

Консул отметил, что создание базы также укрепит безопасность в Восточной Европе, которая стала более важной частью НАТО, учитывая ее близость к Украине.

"Путин решил вторгнуться, чтобы доказать, что Запад сейчас слаб, учитывая наши внутренние дискуссии, но мы доказали, что он ошибается", – отметил Кубицкий.

Сегодня Байден находится с визитом в Польше.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис после речи Путина 21 февраля заявил, что "некоторых" смущает то, что россиян на поле боя уничтожают исключительно украинцы, а не военнослужащие НАТО.

Вадим Ребрина

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