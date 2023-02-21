UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Байден и Дуда обсудят создание постоянной базы НАТО в Польше – генконсул

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2023, 18:20
Байден и Дуда обсудят создание постоянной базы НАТО в Польше – генконсул - Фото
Джо Байден и Анджей Дуда (Фото - Twitter канцелярии президента Польши)

Президент США Джо Байден и президент Польши Анджей Дуда обсудят создание постоянной базы НАТО в Польше, особенно с учетом предстоящего саммита Альянса. Об этом в комментарии CNN сказал генеральный консул Польши Адриан Кубицкий.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы подошли к моменту, когда это решение должно быть принято", — сказал он.

Кубицки сказал, что такая база будет чем-то, что российский диктатор Владимир Путин "должен будет принять во внимание", если решит обострить конфликт.

Консул отметил, что создание базы также укрепит безопасность в Восточной Европе, которая стала более важной частью НАТО, учитывая ее близость к Украине.

"Путин решил вторгнуться, чтобы доказать, что Запад сейчас слаб, учитывая наши внутренние дискуссии, но мы доказали, что он ошибается", – отметил Кубицкий.

  • Сегодня Байден находится с визитом в Польше. 
  • Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис после речи Путина 21 февраля заявил, что "некоторых" смущает то, что россиян на поле боя уничтожают исключительно украинцы, а не военнослужащие НАТО.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия нато анджей дуда джо байден
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 