UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Байден встретился с Дудой в Польше – фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2023, 15:21
Байден встретился с Дудой в Польше – фото, видео - Фото
Джо Байден і Анджей Дуда (Фото - Twitter канцелярії президента Польщі)

Президент США Джо Байден встретился в Варшаве с польским лидером Анджеем Дудой. Фото и видео опубликовала пресс-служба президента Польши.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Начинается исторический, второй менее чем за год визит президента США в Польшу. Это четкий сигнал об участии США в обеспечении безопасности нашей части Европы", – сказано в сообщении.

У Дуды заявили, что визит Байдена в Варшаву говорит о беспрецедентной роли, которую Польша играет сегодня в системе международной безопасности и в поддержке воюющей Украины.

Сейчас в президентском дворце проходит беседа лидеров США и Польши, в том числе о безопасности Польши и восточного фланга НАТО.

Байден встретился с Дудой в Польше – фото, видео

Ожидается, что позже Байден выступит с речью, посвященной годовщине неспровоцированного российского вторжения в Украину.

Представитель администрации президента США по нацбезопасности Джон Кирби ранее говорил, что речь, вероятно, будет содержать послание к российскому диктатору Владимиру Путину.

Байден встретился с Дудой в Польше – фото, видео

Читайте также: "Стратегическое поражение Путина". Как прошел исторический визит Джо Байдена в Киев

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
польша анджей дуда джо байден
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 