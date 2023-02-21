Байден встретился с Дудой в Польше – фото, видео

Президент США Джо Байден встретился в Варшаве с польским лидером Анджеем Дудой. Фото и видео опубликовала пресс-служба президента Польши.

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"Начинается исторический, второй менее чем за год визит президента США в Польшу. Это четкий сигнал об участии США в обеспечении безопасности нашей части Европы", – сказано в сообщении.

У Дуды заявили, что визит Байдена в Варшаву говорит о беспрецедентной роли, которую Польша играет сегодня в системе международной безопасности и в поддержке воюющей Украины.

Сейчас в президентском дворце проходит беседа лидеров США и Польши, в том числе о безопасности Польши и восточного фланга НАТО.

Ожидается, что позже Байден выступит с речью, посвященной годовщине неспровоцированного российского вторжения в Украину.

Представитель администрации президента США по нацбезопасности Джон Кирби ранее говорил, что речь, вероятно, будет содержать послание к российскому диктатору Владимиру Путину.

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Оксана Житнюк

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