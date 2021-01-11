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ЦРУ может возглавить бывший посол США в России. Он предсказал поведение Трампа

11.01.2021, 15:10
ЦРУ может возглавить бывший посол США в России. Он предсказал поведение Трампа - Фото
Уильям Бернс (Фото – Ritchie B. Tongo, EPA)

Директором ЦРУ в правительстве избранного президента Джо Байдена может стать дипломат Уильям Бернс, работавший при пяти президентах США, в том числе и послом в России. Об этом сообщает CNN. Ожидается, что о его выборе в качестве кандидата будет объявлено сегодня, 11 января.

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"Посол Бернс поделится знаниями, суждениями и перспективой, которые необходимы нам для предотвращения угроз и противодействия им до того, как они достигнут наших берегов. Американский народ сможет крепко спать при нем, как нашем следующем директоре ЦРУ", – заявил Байден.

В случае назначения Бернс станет первым руководителем ЦРУ, чья карьера в течение всей жизни развивалась в Госдепартаменте США, отмечает CNN.

Байден выбрал Бернса из-за его дипломатического опыта и его предполагаемой способности восстановить доверие к спецслужбам после президентства Дональда Трампа, считают осведомленные собеседники CNN. В том числе, учитывался его опыт в качестве посла в России в 2005-2008 годах.

Бёрнс работал на дипломатической службе с 1982 года при пяти президентах США – Рональде Рейгане, Джордже Буше-старшем, Билле Клинтоне, Джордже Буше-младшем и Бараке Обаме. В администрации Обамы был заместителем госсекретаря США.

В августе 2020 года, в статье в издании Atlantic, Бернс предсказал, что Трамп не признает поражения на выборах: "В лучшем случае он будет поглощен попытками обосновать свое поражение и представить выборы сфальсифицированными; в худшем случае он будет стремиться оспорить или подорвать результат", – писал он.

Денис Юдин
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