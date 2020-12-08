Министром обороны США впервые может стать афроамериканец – CNN

Избранный президент США Джо Байден решил назначить министром обороны генерала в отставке Ллойда Остина, сообщает CNN со ссылкой на два источника.

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Если Остин будет утвержден Сенатом, он станет первым чернокожим американцем, возглавляющим Министерство обороны США.

По информации CNN, Байден встречался с Ллойдом на прошедших выходных, и предложил занять должность. Ллойд согласился, о его выдвижении должно быть официально объявлено сегодня, 8 декабря.

Ллойд руководил Центральным командованием вооруженных сил США с 2013 по 2016 год. До этого был заместителем начальника штаба армии США и командующим войсками в Ираке.

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

Трамп отказался признавать победу кандидата от демократов Джо Байдена, хотя по данным ведущих американских СМИ, именно демократ выиграл выборы, получив в коллегии выборщиков 306 голосов против 232 у Трампа.

23 ноября у Байдена назвали кандидатов на ключевые должности в администрации президента.

24 ноября в администрации Трампа заявили, что готовы начать процесс транзита власти.

25 ноября в Госдепе и Пентагоне начали передавать дела команде Байдена.

Денис Юдин

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