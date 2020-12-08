UA

Министром обороны США впервые может стать афроамериканец – CNN

08.12.2020, 07:08
Министром обороны США впервые может стать афроамериканец – CNN - Фото
Ллойд Остин и Джо Байден, 2009 год (Фото – Stan Gilliland, EPA )

Избранный президент США Джо Байден решил назначить министром обороны генерала в отставке Ллойда Остина, сообщает CNN со ссылкой на два источника.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Если Остин будет утвержден Сенатом, он станет первым чернокожим американцем, возглавляющим Министерство обороны США.

По информации CNN, Байден встречался с Ллойдом на прошедших выходных, и предложил занять должность. Ллойд согласился, о его выдвижении должно быть официально объявлено сегодня, 8 декабря.

Ллойд руководил Центральным командованием вооруженных сил США с 2013 по 2016 год. До этого был заместителем начальника штаба армии США и командующим войсками в Ираке.

  • 3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.
  • Трамп отказался признавать победу кандидата от демократов Джо Байдена, хотя по данным ведущих американских СМИ, именно демократ выиграл выборы, получив в коллегии выборщиков 306 голосов против 232 у Трампа.
  • 23 ноября у Байдена назвали кандидатов на ключевые должности в администрации президента.
  • 24 ноября в администрации Трампа заявили, что готовы начать процесс транзита власти.
  • 25 ноября в Госдепе и Пентагоне начали передавать дела команде Байдена.
Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер по роботі з внутрішніми клієнтами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
Министерство обороны США джо байден Ллойд Остин

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Как четвероногие спасают физическое и ментальное здоровье хозяев во время коронакризиса

Партнерский проектКак четвероногие спасают физическое и ментальное здоровье хозяев во время коронакризиса
 