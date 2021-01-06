Байден намерен вернуть Викторию Нуланд в большую политику – Reuters

Избранный президент США Джозеф Байден намерен назначить экс-представителя Государственного департамента США Викторию Нуланд заместителем госсекретаря Энтони Блинкена. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в Госдепе.

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Источники агенства сообщают, что помимо нее на эту должность также назначат Венди Шерман. Она ранее работала госсекретарем по политическим вопросам в администрации президента Барака Обамы и была ведущей участницей переговоров по соглашению с Ираном.

Информацию о назначении Нуланд и Шерман также подтверждает Politico.

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Станислав Стороженко

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