Байден намерен вернуть Викторию Нуланд в большую политику – Reuters
06.01.2021, 13:56
Виктория Нуланд (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
Избранный президент США Джозеф Байден намерен назначить экс-представителя Государственного департамента США Викторию Нуланд заместителем госсекретаря Энтони Блинкена. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в Госдепе.
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Источники агенства сообщают, что помимо нее на эту должность также назначат Венди Шерман. Она ранее работала госсекретарем по политическим вопросам в администрации президента Барака Обамы и была ведущей участницей переговоров по соглашению с Ираном.
Информацию о назначении Нуланд и Шерман также подтверждает Politico.
- 23 ноября сообщалось, что Энтони Блинкен будет выдвинут кандидатом на пост главы Госдепартамента США при администрации Байдена. Подробнее о его биографии читайте в профайле от LIGA.net.
- По информации источников в команде Байдена, санкции останутся центральным инструментом власти США при демократе, однако он начнет "перезагрузку" подхода Дональда Трампа и будет использовать санкции "острее".
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