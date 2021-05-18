Байден отчитался о доходах за 2020 год: опубликована декларация президента США

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис отчитались о доходах за 2020 год, опубликовав налоговые декларации. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

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Байден вместе с супругой Джилл за год получили $607 336 дохода. В федеральный бюджет они заплатили $157 414 подоходного налога по эффективной ставке 25,9%. Также они уплатили $28 794 подоходного налога в штате Делавэр и $443 – в Вирджинии.

Байдены пожертвовали $30 704 благотворительным организациям. Самую крупную сумму ($10 000) – фонду имени Бо Байдена, умершего в 2015 году от лейкемии сына действующего президента США.

Харрис же вместе с супругом получила почти $1,7 млн дохода. Они уплатили $621 225 подоходного налога в федеральный бюджет по ставке 36,7%. Еще $125 004 налога было уплачено в Калифорнии. Второй джентльмен США Даг Эмхофф также заплатил $56 997 налога в округе Колумбия.

Супруги пожертвовали на благотворительность $27 006.

В конце марта декларацию о доходах опубликовал президент Владимир Зеленский. Он и его супруга Елена за год вместе получили 22,7 млн грн дохода (около $800 000).

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Марк Сировой

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