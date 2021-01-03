Байден патриарху Варфоломею: С нетерпением жду возможности поработать с вами

Избранный президент США Джо Байден направил Вселенскому патриарху Варфоломею письмо, в котором поблагодарил того за поздравления по случаю победы на выборах и заявил о желании совместного сотрудничества. Об этом сообщается на сайте патриархата.

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В письме Байден отметил, что для него большая честь быть избранным следующим президентом Соединенных Штатов и он понимает, сколько работы еще предстоит впереди.

"Избранный вице-президент Харрис (Камала – ред.) и я возьмем на себя вопросы в глобальных серьезных проблемах – от коронавируса до изменения климата, которые требуют международного сотрудничества. Мы с нетерпением ждем возможности поработать с вами в это трудное время", – написал избранный глава США.

Он также подчеркнул, что с нетерпением ждет их диалога и от руки приписал "будьте здоровы, нам нужно ваше руководство".

15 декабря Вселенский патриарх сообщил, что посетит Украину в 2021 году по случаю Дня ее независимости.

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Дарья Мостовая

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