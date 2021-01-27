Байден приостановил одобренные Трампом поставки вооружений Саудовской Аравии и ОАЭ

Администрация президента США Джо Байдена ввела временный запрет на продажу американских вооружений США Саудовской Аравии и Объединенным арабским эмиратам. Об этом сообщает WSJ со ссылкой на официальных лиц США.

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Как отмечается, такое решение принято в связи с проверкой сделок с оружием на миллиарды долларов, одобренных бывшим президентом Дональдом Трампом.

В частности, речь идет о продаже высокоточных боеприпасов Эр-Рияду, а также топовых истребителей F-35 в Абу-Даби – договоренности, одобренной Вашингтоном в рамках Абрахамских соглашений, по которым ОАЭ установили дипломатические отношения с Израилем.

Официальные лица США заявили, что для новой администрации нет ничего необычного в том, что она проверяет продажи оружия, утвержденные предшественниками, и что, несмотря на паузу, многие сделки, вероятно, в конечном итоге будут реализованы.

В соответствии с предвыборными обещаниями Байдена Вашингтон стремится обеспечить, чтобы американское оружие не использовалось для продолжения военной кампании под руководством Саудовской Аравии в Йемене, где его конфликт с хуситами, поддерживающими Иран, привел к гибели тысяч мирных жителей и голоду.

В то же время госсекретарь Энтони Блинкен заверил, что Вашингтон продолжит помогать саудовцам защищаться от нападений хуситов.

13 августа 2020 года Израиль и ОАЭ согласились нормализовать отношения.

24 января правительство ОАЭ одобрило создание посольства в Тель-Авиве, а Израиль объявил об открытии своего посольства в Абу-Даби.

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Наталия Медведева

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