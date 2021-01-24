Израиль и ОАЭ сообщили о взаимном открытии посольств

Сегодня, 24 января, правительство Объединенных арабских эмиратов одобрило создание посольства в Тель-Авиве, а Израиль объявил об открытии своего посольства в Абу-Даби. Об этом сообщает Reuters.

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Официальную просьбу об открытии дипломатического представительства министру иностранных дел Израиля Габи Ашкенази передали еще в октябре 2020 года.

ОАЭ и Израиль договорились о нормализации отношений в августе, сделка была заключена в основном из-за общих опасений по поводу Ирана.

13 августа 2020 года Израиль и Объединенные арабские эмираты согласились нормализовать отношения.

11 сентября Израиль установил дипломатические отношения с Бахрейном.

23 октября Израиль и Судан договорились прекратить состояние войны и начать нормализацию отношений.

11 декабря дипломатические отношения установили Израиль и Марокко.

Наталия Медведева

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