Израиль и ОАЭ сообщили о взаимном открытии посольств
24.01.2021, 22:17
Фото: EPA-EFE/ALI HAIDER
Сегодня, 24 января, правительство Объединенных арабских эмиратов одобрило создание посольства в Тель-Авиве, а Израиль объявил об открытии своего посольства в Абу-Даби. Об этом сообщает Reuters.
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Официальную просьбу об открытии дипломатического представительства министру иностранных дел Израиля Габи Ашкенази передали еще в октябре 2020 года.
ОАЭ и Израиль договорились о нормализации отношений в августе, сделка была заключена в основном из-за общих опасений по поводу Ирана.
- 13 августа 2020 года Израиль и Объединенные арабские эмираты согласились нормализовать отношения.
- 11 сентября Израиль установил дипломатические отношения с Бахрейном.
- 23 октября Израиль и Судан договорились прекратить состояние войны и начать нормализацию отношений.
- 11 декабря дипломатические отношения установили Израиль и Марокко.
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