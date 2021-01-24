UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Израиль и ОАЭ сообщили о взаимном открытии посольств

24.01.2021, 22:17
Израиль и ОАЭ сообщили о взаимном открытии посольств - Фото
Фото: EPA-EFE/ALI HAIDER

Сегодня, 24 января, правительство Объединенных арабских эмиратов одобрило создание посольства в Тель-Авиве, а Израиль объявил об открытии своего посольства в Абу-Даби. Об этом сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Официальную просьбу об открытии дипломатического представительства министру иностранных дел Израиля Габи Ашкенази передали еще в октябре 2020 года.

ОАЭ и Израиль договорились о нормализации отношений в августе, сделка была заключена в основном из-за общих опасений по поводу Ирана.

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
Израиль оаэ посольство

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 