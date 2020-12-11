Успех Трампа. Израиль установил дипотношения с четвертой арабской страной за год
Израиль и Марокко установили дипломатические отношения при посредничестве США, сообщает BBC. Это четвертое за год соглашение между Израилем и арабскими странами.
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Условием соглашения стала поддержка со стороны США позиции Марокко по территориальному спору в Западной Сахаре, где представители коренного народа сахарави добиваются независимости. Президент США Дональд Трамп назвал предложение широкой автономии для Западной Сахары в составе Марокко единственным справедливым долгосрочным решением конфликта.
Израиль и Марокко откроют представительства в Рабате и Тель-Авиве и будут стремиться к открытию посольств. Марокко обеспечит прямые рейсы в страну для израильтян.
Нормализацию отношений между Израилем и Марокко приветствовали Египет, ОАЭ и Бахрейн.
Руководство Палестинской автономии осудило соглашение. В Палестине считают, что нормализация отношений с Израилем со стороны ряда арабских стран до создания палестинского государства поощряет ущемление палестинцев в правах.
- 13 августа нормализовать отношения с Израилем согласились Объединенные арабские эмираты.
- 11 сентября Израиль установил дипломатические отношения с Бахрейном.
- 23 октября Израиль и Судан договорились прекратить состояние войны и начать нормализацию отношений.
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