Байден убрал из Овального кабинета кнопку для колы и хочет поставить там велотренажер

Президент США Джо Байден решил перевезти в Белый дом свой велотренажер Peloton, чтобы не выпадать из графика тренировок, которые он начал еще в том году, пишет NYT. Кроме того, он распорядился убрать из Овального кабинета кнопку для вызова официанта с диетической колой, сообщил в Twitter репортер TimesRadio Том Ньютон Данн.

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По словам Данна, в 2019 году он брал интервью у Дональда Трампа и был "просто очарован тем, как сделана эта маленькая кнопка". В какой-то момент интервью Трамп нажал ее и в кабинет вошел дворецкий с диетической колой на серебряном подносе. "Теперь этой кнопки нет", – отметил журналист.

Что касается велотренажера, Байден заявил, что начал заниматься на нем еще в марте прошлого года, когда из-за разгара коронавирусной эпидемии большую часть времени проводил дома – и теперь хотел бы поставить его в Белом доме.

Однако специалисты по кибербезопасности остались не в восторге от этой идеи. По их мнению, велотренажер оборудован встроенными камерами, микрофоном и интернетом, поэтому может представлять угрозу для кибербезопасности резиденции главы США.

Чтобы Байден смог пользоваться тренажером, с него необходимо будет убрать все камеры и микрофоны, а сам велосипед поставить в комнате, где не проводится никаких встреч и совещаний, отметил экс-замдиректора Агентства по нацбезопасности США Ричард Леджетт-младший.

21 января Байден подписал в Овальном кабинете первые указы.

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Дарья Мостовая

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