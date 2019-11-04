Байден уверенно опережает Трампа в опросе - Fox News

Джо Байден (Фото: EPA)

За год до выборов в США президент Дональд Трамп проигрывает любому из тройки лидеров среди возможных кандидатов от Демократической партии, свидетельствуют данные опроса, проведенного близким к республиканцам телеканалом Fox News.

Тройку лидеров среди потенциальных кандидатов-демократов со значительным отрывом возглавляет экс-вице-президент США Джозеф Байден, оказавшийся в центре скандала с расследованием об импичменте Трампа. Его поддерживают 31% избирателей-демократов. Элизабет Уоррен, сенатора от Массачусетса, готовы поддержать 21%, сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса - 19%.

Байден, если он станет кандидатом от демократов, опережает Трампа на 12%: за него готовы отдать свой голос на выборах 51% опрошенных, а за Трампа - 39%. Сандерс мог бы выиграть у Трампа с результатом 49% против 41%, Уоррен - 46% против 41%.

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От 10% до 17% опрошенных не определились с выбором, или поддерживают кандидатов от других партий.

Опрос был проведен 27-30 октября Becon Research и Shaw & Company среди случайно выбранных 1040 зарегистрированных избирателей по всей территории США. Ошибка выборки составляет 3% для всех избирателей и 4,5% для избирателей-демократов.

В сентября стало известно, что в США растет поддержка импичмента Трампа.

В октябре был зафиксирован рост поддержки импичмента среди "независимых" избирателей.

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