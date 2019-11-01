Свидетель подтвердил "взрывные показания" Тейлора против Трампа

Тимоти Моррисон в Конгрессе (Фото - EPA)

Советник президента США Дональда Трампа по России и Европе Тимоти Моррисон подтвердил в своих показаниях комитетам Конгресса, что Трамп задерживал военную помощь Украине, требуя заявления о расследовании дела Burisma. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с показаниями.

Моррисон подтвердил показания главы посольства США в Украине Уильяма Тейлора о том, что они обсуждали попытки Трампа давить на Украину, чтобы она начала расследования в отношении Burisma и сына возможного конкурента Трампа Джозефа Байдена. Моррисон заявил, что посол США в ЕС Гордон Сондленд сказал ему, что Трамп разблокирует военную помощь Украине, если украинский генпрокурор анонсирует расследование.

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Также Моррисон рассказал, что был обеспокоен возможным разглашением содержания телефонного разговора Трампа с президентом Владимиром Зеленским от 25 июля, но, в то же время, подчеркнул, что не видит в том разговоре ничего незаконного. Также Моррисон считает, что опубликованная расшифровка разговора честно передает его тон и содержание. Ранее другой свидетель, Александр Виндман, утверждал, что в расшифровке есть значимые пробелы.

Справка. В начале сентября СМИ США написали, что Трамп хотел вынудить президента Зеленского помочь ему с гонкой-2020 через расследование против сына Байдена Хантера, который якобы связан с коррупцией в газовой компании из Украины. Некоторые чиновники увязали заморозку помощи Украине именно с этим. LIGA.net вела хронику "Украиногейта". Демократы добиваются импичмента Трампа. Эта запутанная история - максимально доступно.

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