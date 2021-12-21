Байден завел новую собаку, немецкую овчарку по кличке Командор – видео из Белого дома

Президент США Джо Байден завел новую собаку, немецкую овчарку по кличке Командор. Об этом он сообщил в Facebook.

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Байден опубликовал фото и видео с щенком, резвящимся на лужайке у Белого дома и внутри резиденции президента США.

"Добро пожаловать в Белый дом, Командор… Встречайте новейшего Байдена", – подписал публикации он.

Пресс-секретарь первой леди США Майкл ЛаРоса, сообщил CNN, что Байден получил щенка как подарок на день рождения от его брата Джеймса Байдена и невестки Сары Байден.

ЛаРоса отметил, что в январе в Белом доме также поселится кошка. Старый же пес Байденов Мэйджор продолжит жить вдали от Белого дома после нескольких агрессивных инцидентов, отметил пресс-секретарь.

11 ноября 2020 года Байден пообещал возродить традицию домашних питомцев в Белом доме. У предыдущего президента США Дональда Трампа их не было, впервые более чем за 100 лет.

19 июня 2021-го у Байдена умерла одна из немецких овчарок, пес по кличке Чэмп.

Пес Байдена Мэйджор минимум дважды кусал сотрудников Белого дома. Президент США говорил, что взятой из приюта собаке тяжело дается адаптация в Вашингтоне. Сейчас пес проживает в основном в Уилмингтоне, штат Дэлавер.

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Марк Сировой

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