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Байден завел новую собаку, немецкую овчарку по кличке Командор – видео из Белого дома

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2021, 06:42
Байден завел новую собаку, немецкую овчарку по кличке Командор – видео из Белого дома - Фото
Собака Байдена, немецкая овчарка Командор (фото - Joe Biden, Facebook)

Президент США Джо Байден завел новую собаку, немецкую овчарку по кличке Командор. Об этом он сообщил в Facebook.

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Байден опубликовал фото и видео с щенком, резвящимся на лужайке у Белого дома и внутри резиденции президента США.

"Добро пожаловать в Белый дом, Командор… Встречайте новейшего Байдена", – подписал публикации он.

Пресс-секретарь первой леди США Майкл ЛаРоса, сообщил CNN, что Байден получил щенка как подарок на день рождения от его брата Джеймса Байдена и невестки Сары Байден.

ЛаРоса отметил, что в январе в Белом доме также поселится кошка. Старый же пес Байденов Мэйджор продолжит жить вдали от Белого дома после нескольких агрессивных инцидентов, отметил пресс-секретарь.

  • 11 ноября 2020 года Байден пообещал возродить традицию домашних питомцев в Белом доме. У предыдущего президента США Дональда Трампа их не было, впервые более чем за 100 лет.

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Марк Сировой
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