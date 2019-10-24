BBC News выходит в Даркнет: зачем

Иллюстративное фото: EPA

Британская общенациональная телерадиовещательная компания BBC создала сайт с международными новостями, доступный через браузер Tor. Об этом BBC сообщила вчера.

Сайт компании в Даркнете создан для того, чтобы дать доступ к новостям пользователям из стран, власти которых пытаются заблокировать новостной сайт или прогарммы BBC.

Среди таких стран, по информации компании, - Китай, Иран и Вьетнам.

Сайт BBC в Даркнете доступен через браузер Tor по адресу bbcnewsv2vjtpsuy.onion. В обычном браузере этот адрес работать не будет.

На сайте предполагают размещать международные новости на разных языках, включая такие службы, как BBC Arabic, BBC Persian и BBC Russian.

Читайте также: СБУ провела крупную антихакерскую операцию, связанную с Даркнетом