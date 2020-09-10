Беларусь. Дипломаты из ЕС готовы ночевать дома у Алексиевич для защиты ее от ареста: фото

Сегодня у одной из лидеров беларуской оппозиции собрались 17 европейских дипломатов

Сегодня, 10 сентября, дипломаты европейских стран снова собрались в квартире беларуской писательницы, лауреата Нобелевской премии по литературе и участницы президиума совета оппозиции Беларуси Светланы Алексиевич. Об этом написала написала в Twitter министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Алексиевич ранее просила журналистов и общественность защитить ее.

"Мир поддерживает Светлану Алексиевич. Сегодня еще больше дипломатов присоединились к Нобелевскому лауреату у нее дома в Минске, Беларусь", – написала Линде.

По ее словам, в квартире Алексиевич собралось 17 дипломатов.

Заместитель посла Литвы в Беларуси Аста Андрияускене в Facebook написала, что намерена провести ночь в квартире Алексиевич.

"Мы не наивные и понимаем, что слабые женщины не будут сопротивляться вооруженным мужчинам, если у них будет приказ. Но вдвоем все же смелее, чем одной. Кроме того, я думаю, что женщины Литвы и Беларуси вместе могут быть очень сильными", – написала она.

Вчера, 9 сентября, в дверь квартиры Алексиевич с утра несколько раз звонили неизвестные люди, она считает, что это были "тихари" – переодетые в гражданское силовики.

неизвестные люди, она считает, что это были "тихари" – переодетые в гражданское силовики. В минскую квартиру нобелевской лауреатки по литературе Светланы Алексиевич пришли послы стран-членов Евросоюза, чтобы не допустить ее ареста беларускими силовиками.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.