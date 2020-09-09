Беларусь. Послы стран ЕС собрались в квартире Алексиевич, чтобы не допустить ее ареста

Нобелевская лауреатка Светлана Алексиевич — последний член координационного совета, который остается на свободе и на территории Беларуси

В минской квартире нобелевской лауреатки по литературе Светланы Алексиевич собрались послы стран-членов Евросоюза, чтобы не допустить ее ареста беларускими силовиками. Об этом в комментарии The Insider сообщила заместитель посла Литвы в Беларуси Аста Андрияускене.

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Она сказала, что дипломаты ЕС прибыли сразу же, как только Алексиевич заявила, что в дверь ее квартиры звонят неизвестные. По словам Андрияускене, Алексиевич — последний член координационного совета, который остается на свободе и на территории Беларуси.

"Когда мы приехали, здесь уже было много журналистов, много людей и пара микроавтобусов. Мы позвали других послов ЕС, и приехали послы Германии, Польши, Швеции, Словакии, Чехии. Сейчас думаем, что делать дальше", - сказала представитель Литвы.

Она отметила, что силовики пытались зайти в подъезд, но их не пустили.

"Светлана очень конкретно дала понять, что она не хочет уезжать из страны, что хочет остаться с людьми в Беларуси, хотя у нее много возможностей уехать", - сказал дипломат.

Вадим Ребрина

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