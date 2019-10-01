Беларусь назвала размещение российской военной базы бессмысленным

Владимир Макей (фото - скриншот видео)

В размещении российской военно-воздушной базы на территории Беларуси "нет ни практического, ни политического, ни военного смысла". Об этом в интервью российскому РБК заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей.

По его словам, сегодня этот вопрос в повестке российско-белорусских отношений не стоит.

"С учетом развития современных технологий в этом нет смысла. Зачем размещать на территории Беларуси военно-воздушную базу, о чем и шла речь, если сегодня ракеты могут буквально за считанные минуты достичь другого континента, обратной стороны нашей планеты. Если бы Беларусь разместила на своей территории какие-то дополнительные военные объекты, я не думаю, что это способствовало бы укреплению стабильности, безопасности в нашем регионе", - отметил министр.

Отвечая на вопрос, не связано ли решение Минска с позицией европейских соседей, он сказал: "Никогда в Беларуси не будут принимать принципиальное решение под влиянием каких-то внешних сил".