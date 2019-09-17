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У Лукашенко прокомментировали возможность конфедерации с РФ

У Лукашенко прокомментировали возможность конфедерации с РФ - Фото
Александр Лукашенко (фото - ЕРА)
17.09.2019, 08:10

Беларусы настаивают на сохранении своей независимости

Пресс-секретарь президента Беларуси Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт прокомментировала изданию Наша нива информацию об интеграционном объединении Минска и Москвы.

По ее словам, интеграционные процессы заденут лишь экономическую сферу. При этом независимость Беларуси будет стоять во главе угла.

"Красные флажки — это суверенитет и независимость каждой из стран. В интеграционных же процессах мы идем на те шаги, которые экономически целесообразны. Никаких совместных органов не создается — к этому страны не готовы", - объяснила она.

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Кроме того, Эйсмонт подчеркнула, что использовать термины "федерация" или "конфедерация" в данном случае – некорректно.

"Все громкие термины, используемые в приведенной статье, — конфедерация, федерация и т.д. — мы бы предложили оценивать как досужие журналистские штампы", - завила она.

Справка. Вчера российское издание КоммерсантЪ опубликовало информацию о создании интеграционного объединения между РФ и Беларусью. При этом в материале использовалось слово "конфедерация". 

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Россия владимир путин беларусь александр лукашенко минск интеграция союзное государство федерация конфедерация наталья эйсмонт
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