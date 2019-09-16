Россия и Беларусь готовят масштабную интеграцию - росСМИ

Александр Лукашенко (Фото: EPA)

В рамках программы интеграции Россия и Беларусь объединят экономические системы с 2021 года, сообщают российские СМИ.

Согласно тексту документа о программе экономической интеграции двух стран, подлинность которого подтвердили источники в правительстве РФ, речь идет о создании единых налогового и гражданского кодексов, частичном объединении банковского надзора и введении единого внешнеторгового режима. С 2021 года предполагается объединение таможенной и энергетической сфер.

В то же время, в документе отсутствуют планы о создании единого бюджета и объединении в сферах обороны, госбезопасности, здравоохранении, науки и образования, деятельности МВД и в целом в вопросе государственного строительства. Речь в документе идет только об экономической интеграции.

Читайте также: "Беларусь ждет война и аннексия". Интервью с бывшим главой НАТО