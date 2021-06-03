Беларусь ответила на санкции США: сокращает дипмиссию и запрещает USAID

Беларусь в первый день действия санкций США, введенных из-за захвата Минском самолета Ryanair, объявила об ответных мерах.

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Как говорится на сайте МИД Беларуси, пресс-секретарь ведомства А.Глаз заявил, что сегодня в МИД был вызван временный поверенный в делах США в Беларуси, которому объявили об ответных мерах.

"В их числе сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Беларуси на временной основе. Нами также отозвано решение о работе в Беларуси Агентства США по международному развитию (USAID)", – сказано в сообщении.

31 мая США возобновили санкции против девяти государственных компаний Беларуси из-за захвата самолета Ryanair над Минском. Речь идет о Беларуском нефтяном торговом доме, Белнефтехиме, его американском филиале, компании Белшина, Гродно Азот, Гродно Химволокно, Лакокраска, Нафтан и Полоцк Стекловолокно. Санкции вступили в действие сегодня, 3 июня.

Вадим Ребрина

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