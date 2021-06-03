UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Беларусь ответила на санкции США: сокращает дипмиссию и запрещает USAID

03.06.2021, 19:31
Беларусь ответила на санкции США: сокращает дипмиссию и запрещает USAID - Фото
Александр Лукашенко (Фото: Yauchen Erchak/ЕРА)

Беларусь в первый день действия санкций США, введенных из-за захвата Минском самолета Ryanair, объявила об ответных мерах.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как говорится на сайте МИД Беларуси, пресс-секретарь ведомства А.Глаз заявил, что сегодня в МИД был вызван временный поверенный в делах США в Беларуси, которому объявили об ответных мерах.

"В их числе сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Беларуси на временной основе. Нами также отозвано решение о работе в Беларуси Агентства США по международному развитию (USAID)", – сказано в сообщении.

31 мая США возобновили санкции против девяти государственных компаний Беларуси из-за захвата самолета Ryanair над Минском. Речь идет о Беларуском нефтяном торговом доме, Белнефтехиме, его американском филиале, компании Белшина, Гродно Азот, Гродно Химволокно, Лакокраска, Нафтан и Полоцк Стекловолокно.  Санкции вступили в действие сегодня, 3 июня. 

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
США санкции беларусь ryanair александр лукашенко usaid
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 