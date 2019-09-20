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Беларусь упрощает визовый режим с Евросоюзом: что изменится

Беларусь упрощает визовый режим с Евросоюзом: что изменится - Фото
Евросоюз (фото - depositphotos.com)
20.09.2019, 18:26

Стороны также утвердят соглашение о реадмиссии

Беларусь завершила внутригосударственные процссы  по соглашениям с Евросоюзом об упрощении визового режима и реадмиссии. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз, пишет Белта.

По его словам, президент Александр Лукашенко сегодня намерен подписать соответствующие соглашения с ЕС. Этому шагу, по словам представителя МИД, предшествовали сложные и длительные переговоры.

Оба соглашения будут заключены в пакете и вступят в силу в один день. Но перед этим их должны одобрить парламент Беларуси и Евросоюза.

В проекте соглашения о реадмиссии закреплено предоставление Беларуси двухлетнего переходного периода в отношении реадмиссии граждан третьих стран. В проекте совместной декларации к соглашению содержится обязательство Евросоюза об оказании стране технической и финансовой поддержки в этой области.

Соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС предполагает снижение стоимости шенгенской визы с 60 до 35 евро и принятие решения о выдаче визы в срок до 10 дней (в случае дополнительной проверки срок может увеличиться до 30 дней). 

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