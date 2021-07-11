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Бельгия признала вакцину Covishield

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2021, 10:47
Бельгия признала вакцину Covishield - Фото
Вакцина CoviShield (Фото: пресс-служба КГГА)

Правительство Бельгии признало вакцину AstraZeneca-Covishield, производимую в Индии, которая сейчас еще не признана Евросоюзом. Об этом пишет schengenvisainfo.com

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Страны ЕС могут самостоятельно, вне контроля регулятора ЕМА, признавать или нет вакцины, одобренные ВОЗ. Covishield уже признали Австрия, Греция, Германия, Исландия, Словения, Ирландия, Испания, Швейцария и теперь Бельгия.

Сейчас в Бельгии прививают мРНК-вакцинами и Oxford-AstraZeneca.

Журналисты подчеркивают, что Брюссель работает над тем, чтобы открыть доступ в свою страну для большего количества людей.

  • На прошлой неделе открыли границы для полностью вакцинированных от коронавируса украинцев Нидерланды, Австрия и Эстония. Они признают все препараты, которыми прививают в Украине, в том числе CoronaVac и Covishield.
  • 5 июля стало известно, что португальский архипелаг Мадейра откроет границы для путешественников, которые привиты от коронавируса любыми вакцинами, а не только зарегистрированными в Европейском союзе.

Читайте также: В Telegram появился бот для украинских туристов. Он следит за правилами въезда в страны

Станислав Стороженко
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ЕС Индия вакцина бельгия AstraZeneca COVISHIELD
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