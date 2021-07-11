Бельгия признала вакцину Covishield

Правительство Бельгии признало вакцину AstraZeneca-Covishield, производимую в Индии, которая сейчас еще не признана Евросоюзом. Об этом пишет schengenvisainfo.com.

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Страны ЕС могут самостоятельно, вне контроля регулятора ЕМА, признавать или нет вакцины, одобренные ВОЗ. Covishield уже признали Австрия, Греция, Германия, Исландия, Словения, Ирландия, Испания, Швейцария и теперь Бельгия.



Сейчас в Бельгии прививают мРНК-вакцинами и Oxford-AstraZeneca.

Журналисты подчеркивают, что Брюссель работает над тем, чтобы открыть доступ в свою страну для большего количества людей.

На прошлой неделе открыли границы для полностью вакцинированных от коронавируса украинцев Нидерланды, Австрия и Эстония. Они признают все препараты, которыми прививают в Украине, в том числе CoronaVac и Covishield.

5 июля стало известно, что португальский архипелаг Мадейра откроет границы для путешественников, которые привиты от коронавируса любыми вакцинами, а не только зарегистрированными в Европейском союзе.

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Станислав Стороженко

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