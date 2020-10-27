Бельгийское кладбище захватили выпущенные на свободу клоны самки рака-мутанта

До того как люди вывели этих животных, мраморные раки в природе не встречались. Они запрещены в Евросоюзе как опасный инвазивный вид

Ученые в Бельгии бьют тревогу: историческое кладбище Антверпена "Шунзельхоф" колонизировали клоны мраморного рака-мутанта. Особи вида Procambarus virginalis – исключительно самки, так как размножаются партеногенезом, грубо говоря, самоклонированием. Об этом пишет местное издание Brussels Times.

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В 1990-х ученые описали этот преимущественно травоядный вид, как единственных известных десятиногих ракообразных, которые используют однополое размножение. Другими словами, хватит одной особи, чтобы при удачных условиях в пруду или другой экосистеме возникла со временем крупная популяция генетически идентичных самок. Они могут обитать как в воде, так и на суше, размер – около 10 см.

Из-за опасности неконтролируемого заселения таким раком самых разных мест и конкурентного вытеснения оттуда местных видов, с 2014 года в ЕС запрещено владеть Procambarus virginalis, торговать ими, перевозить, размножать и выпускать в природу. Пока не решен вопрос, как с ними бороться, когда особи уже попали в экосистемы. В разных странах разный подход, вплоть до применения ядов.

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"Кто-то, очевидно, выпустил животное в местный канал из аквариума. <...> Всех их собрать невозможно: это все равно, что пытаться вычерпать наперстком океан", – считает Кевин Шерс из Фламандского института изучения природы и лесов.

Раков уже нашли и в других местах Антверпена, а также в Лёвене: они легко перемещаются в другие каналы и пруды.

По состоянию на осень 2020 года Procambarus virginalis замечен в Германии, Австрии, Франции, Японии, Израиле, Украине и других странах. О нашествии таких раков говорят на Мадагаскаре.

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Евгений Пилипенко

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