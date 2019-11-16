Белый дом обвинил Виндмана в ошибках с разговором Зеленский-Трамп

Белый дом возложил ответственность за расхождения между заявлением пресс-службы после первого разговора между президентом США Дональдом Трампом и победившим на выборах в Украине Владимиром Зеленским и расшифровкой их разговора, опубликованной вчера, на эксперта Совета национальной безопасности Александра Виндмана. Об этом сообщает The Washington Post.
В тексте сообщения пресс-службы сказано, что Трамп обсуждал с Зеленским реформы, борьбу с коррупцией и территориальную целостность Украины. В опубликованной вчера расшифровке эти темы не затрагиваются. В Белом доме заявили, что именно Совет нацбезопасности готовит сообщения о международных звонках президента, и сообщение об апрельском звонке Зеленскому якобы готовил Виндман.
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