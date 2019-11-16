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Белый дом обвинил Виндмана в ошибках с разговором Зеленский-Трамп

Белый дом обвинил Виндмана в ошибках с разговором Зеленский-Трамп - Фото
Александр Виндман (фото - ЕРА)
16.11.2019, 08:01

Ранее эксперт совета нацбезопасности дал неудобные для президента США показания перед Конгрессом

Белый дом возложил ответственность за расхождения между заявлением пресс-службы после первого разговора между президентом США Дональдом Трампом и победившим на выборах в Украине Владимиром Зеленским и расшифровкой их разговора, опубликованной вчера, на эксперта Совета национальной безопасности Александра Виндмана. Об этом сообщает The Washington Post.

В тексте сообщения пресс-службы сказано, что Трамп обсуждал с Зеленским реформы, борьбу с коррупцией и территориальную целостность Украины. В опубликованной вчера расшифровке эти темы не затрагиваются. В Белом доме заявили, что именно Совет нацбезопасности готовит сообщения о международных звонках президента, и сообщение об апрельском звонке Зеленскому якобы готовил Виндман.

  • В конце октября Виндман дал показания перед Конгрессом в рамках расследования об импичменте Трампа, в которых подтвердил давление со стороны президента США и его окружения на Зеленского, чтобы тот начал расследование против потенциального соперника Трампа на будущих президентских выборах.

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импичмент разговор Зеленского и Трампа александр Виндман
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